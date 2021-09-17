Во Львове призывают признать Донбасс навсегда потерянным для Украины

17.09.2021 10:26 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть должна признать, что Донбасс потерян для страны, а население уже полностью интегрировано в российское государство.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил скандально известный патологической русофобией и антирусской пропагандой журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, тема реинтеграции Донбасса для Украины закрыта.

«По состоянию на сейчас, мы вынуждены это констатировать и признать, что если речь идет о населении оккупированных территорий, то они уже полностью, даже уже не максимально, а, я употреблю слово «полностью», интегрированы в российское бытие. По сути и по факту. И валютно, и экономически, и культурно, и языково, и в части памяти, и гуманитарно, и уже просто политически, потому что они уже являются и наблюдателями, и даже участниками российского политического процесса», – сказал русофоб.

«Потому, когда мы говорим про реинтеграцию в Украину, то это даже не с нуля, даже не с минуса, это с минус тысячи. Нам нужно вообще начинать думать, а не просто говорить о том, чем может Украина вообще взять регион, который – часто политики этого не скажут, но я не политик – с точки зрения украинского государственного строительства, или потерянный регион, и Россия за последние 30 лет не продемонстрировала ни одного примера, когда она бы уходила из оккупированных собой территорий. Еще начиная с Приднестровья, заканчивая Кавказом, и сейчас идет речь о Крыме и Украине», – говорит журналист.

«Поэтому в таких условиях, когда просто по факту нужно смотреть правде в глаза, нужно иметь смелость и храбрость. И это политики должны делать – выйти к народу, нормально, без пафоса, без вырывания волос на голове, а спокойно сказать, что это чрезвычайно тупиковая, возможно, даже закрытая тема. И когда мы говорим о реинтеграции, то мы должны уже полностью менять свои позиции», – заявил Дроздов.