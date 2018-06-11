11.06.2018, Львов, Анастасия Самойлова

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Во Львове пьяные подростки устроили потасовку с полицией

Во Львове на ул. Научная, 86 между подростками в состоянии сильного алкогольного опьянения и сотрудниками органов правопорядка произошёл конфликт.

Видео с данным инцидентом опубликовано в местной группе «Варта» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для наведения порядка прибыло несколько патрулей полиции. Подростки находились в неадекватном состоянии, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу.

Подростки препятствовали аресту своего товарища, обвиняли полицейских в превышении полномочий из-за того, что правоохранитель, якобы, грубо оттолкнул девушку. Также нарушители спокойствия блокировали служебные автомобили.