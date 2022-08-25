Во Львове пятилетнюю девочку подключили к военной пропаганде и сбору помощи для ВСУ

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Новости Украины

Пятилетняя девочка Мария из Кривого Рога вошла в национальный реестр рекордов Украины как самая молодая волонтерка. Девочка собрала 35 492 гривны на нужды ВСУ.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козинский в Facebook.

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«Пятилетняя Мария, которая с родными выехала из Кривого Рога во Львовскую область из-за военных действий РФ, вошла в национальный реестр рекордов как самая молодая волонтер, которая своим выступлением собрала для нужд ВСУ 35 тысяч 492 гривны», – написал Козинский.

Мария выступала под музыкальное сопровождение своего старшего Александра, который уже является рекордсменом Украины в другой номинации. Дети вместе исполняли украинские песни в центре Львова, выступление длилось 9 часов 54 минуты.

«Волонтерский фонд доложил к средствам, которые собрали Мария и Александр, определенную сумму и приобрел тепловизор INFIRAY СL35 M. Он уже служит нашим ребятам на передовой. У нас есть главное богатство – Люди. У оккупанта нет шансов» , – говорится в сообщении.