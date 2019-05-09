Во Львове радикалы забросали яйцами гранитный орден Победы

09.05.2019, Львов, Владимир Гладков

Во Львове на Марсовом поле около двух десятков молодых людей забросали сырыми яйцами памятный советский знак в виде гранитного ордена Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает местное издание «Galinfo», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сообщению источника, вандалов было порядка двадцати. Помимо осквернения памятного знака, молодые люди выкрикивали националистический лозунг: «На деревьях вместо листьев будем вешать коммунистов». Полиция быстро дала понять нарушителям, что на них будет составлен административный протокол, после чего их попросили уйти из Марсова поля.

По словам начальника отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светланы Добровольской, полиция составила админпротокол на мужчину, также бросавшего яйца на памятник.

«Сотрудники полиции установили, что яйца на гранитный орден на Марсовом поле бросал 34-летний житель Львова. На него составили протокол за мелкое хулиганство», – рассказала она.

При этом Добровольская заверила, что в дальнейшем на Марсовом поле и Холме Славы нарушений общественного порядка не происходило.

Также с самого утра к мемориалам Холм Славы и Марсово поле люди приносили цветы, среди них было небольшое количество пожилых людей, возможно, ветеранов, однако всё происходило стихийно, по доброй воле жителей города. Официальные мероприятия не проводились, однако сотни правоохранителей дежурили на местах собраний.

Заместитель начальника ГУНП во Львовской области Андрей Таран отметил, что заявок на проведение мероприятий в полицию не поступало.

«На данный момент в городе Львове нам не известно о поступлении никаких заявок о проведении официальных мероприятий именно сегодня», – заявил он.