Во Львове радуются, что Украина стала НАТОвским полигоном

Новости Украины

Для современного оружия, поставляемого с Запада Украине, не будет хватать снарядов, а вся советская и постсоветская техника у ВСУ и на всём постсоветском пространстве – уже закончилась.

Об этом рассуждали гости в эфире украинского телеканала «Nta» , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, что сегодня прочитал прекрасный пост от Чернышова, когда-то он управлял «Киевстаром», и дело в том, что для этих гаубиц нужно много снарядов. Вот, например, интересная информация – зенитные самоходные системы «Гепард», вы знаете, что они делают 550 выстрелов в минуту с одной пушки, а у них две пушки. Берём калькулятор, а Швейцария отказалась дать, а Бразилия дала 330 тысяч патронов. Так вот эти 330 тысяч патронов один «Гепард» выстрелит за 5 с половиной минут. Соответственно, к чёрту 10 «Гепардов», если не будет снарядов. Поэтому я надеюсь, что кроме такого мощного вооружения, будет 10 вагонов или 100 вагонов для каждой гаубицы», – надеется украинский шоумен, ведущий «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк.

Его слова дополнил депутат Верховной рады Тарас Батенко, заявив, что если НАТО будет плохо помогать Украине, то РФ в течение 24 часов окажется у границ НАТО или перейдёт их.

«Война фактически накануне рядом с НАТОвскими границами. Накануне – в смысле 24 часа. То есть, если враг не будет разбит на Украине и не будет мирного договора, не факт, что окончательного, потому что в РФ мы знаем, что мы имеем дело с агрессором, который владеет ядерным оружием. То враг может оказаться на границах и перейти НАТОвские границы, а это другая площадь борьбы. И то что мы начали видеть и ощущать на линии соприкосновения с врагом на восточных рубежах наших, на Донбассе, на Юге усиления бомбардирования наших позиций и мужество как наши отбиваются, говорит о том, что оружие есть. Оружие поставлено, оно будет усилено поставляться в мае месяце» «Мы переходим на НАТОвские стандарты, то есть мы отказываемся, не то что отказываемся, их уже просто нет старого советского вооружения, оно уже заканчивается в мире, постсоветское оружие. Фактически Украина – это полигон для НАТО, которое давно не воевал в такой войне, потому что ни Ирак, ни Сирия не были реальными огромными полигонами, где они могли отработать, модифицировать, улучшить это оружие, которое запылилось на НАТОвских складах, НАТОвских стран», – рассказал Батенко.