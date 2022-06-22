Во Львове раскусили хитрый ход Онуфрия по отречению от РПЦ

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Новости Украины

Отречение митрополита Онуфрия и УПЦ от Русской Православной Церкви – это тот же трюк, который совершила в своё время «Партия регионов», переименовавшись в «ОПЗЖ», чтобы остаться в украинской политике.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы очень хотел верить, идеалистически, что они порвали с Москвой. Но, к сожалению, мое субъективное умозаключение, что это замыливание глаза, они хотят переждать эти бурные события, чтобы их не запретили», – рассуждал львовский религиовед Михаил Кобрин. «Потому что будут обращаться – давайте мы их запретим, а они скажут – мы с Москвой не имеем ничего общего. Почему вы запрещаете православную церковь на Украине, мы же с народом, мы помогаем, наши прихожане воюют на линии соприкосновения. Поэтому, мне кажется, что это определённый шаг якобы в сторону определённой независимости, но легко возвращается, и связь не разорвана», – объяснил Кобрин.

Депутат Львовского горсовета от запрещенной в РФ националистической «Свободы» Любомир Мельничук заявил, что украинцы очень толерантны, и запрет УПЦ не имеет ничего общего с притеснениями по религиозному признаку.

«Кто-нибудь видел текст заявления МП, что они перестают вести диалог с Кириллом. Это всего-навсего пресс-релиз на их сайте – это первый момент. Можно их по-разному называть. Но, выйдет – та же самая история, когда-то «Партию регионов» переименовали в «ОПЗЖ». Как запретили «Партию регионов», пришлось потом запрещать «ОПЗЖ». Это зараза, которую нужно искоренить. Мы, украинцы, очень мирный и адекватный народ. Мы относимся адекватно ко всем религиям, к христианству, иудаизму, мусульманству, другим религиям. Но здесь идёт разговор не о религии, идёт разговор о структуре, которую создал Сталин, которая надела на себя рясы и осуществляет антиукраинскую деятельность», – призывал к расправе Мельничук.