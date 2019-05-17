Во Львове рассказали, чем чревато для Зеленского приглашение Путина

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский не будет приглашать на свою инаугурацию российское руководство, поскольку для него это чревато «третьей мировой».

Об этом в эфире видеоблога PolitWera заявила львовская общественница Инна Иваночко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, информационная волна от подобного приглашения захлестнула бы все украинское информпространство.

«Если бы даже кто-то такое просто в эфир выплеснул, я думаю, было бы столько шума и обсуждений, что мы просто в эфир не вышли бы и нас никто не услышал бы и не увидел. Это была бы третья мировая война у нас», – заявила Иваночко.

Она также посетовала, что Зеленский сейчас не может вести речь о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным из-за давления националистов.

«Я не вижу этих желаний. Возможно, он где-то в своем сознании, со своей командой, я думаю, скорее всего, и мечтает об этих переговорах. Но, к сожалению, на него идет давление от самого народа», – сказала общественница.