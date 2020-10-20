Во Львове разглядели чёткую руку Кремля во всеукраинском опросе Зеленского

20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский устроил в день местных выборов опрос, только для того, чтобы получить ответ на один единственный вопрос – о свободной экономической зоне в Донбассе.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности, у товарища Путина и у части наших очень качественных украинских патриотов, как это ни парадоксально звучит по форме, но не по сути, одна и та же цель – Донбасс в составе Украины. Этого хотим не только мы, кто хочет вернуть свои территории, этого хочет и враг, но, здесь ставится двоеточие, на определённых условиях.

Это один вопрос, который стоит на повестке дня, это вопрос – Донбасс в составе Украины, но на вражеских правах, как открытая пятая колона, уже легимитизированная – и есть единственный вопрос этой войны.

И не только войны, но еще и этого псевдоопроса, когда пятиколонный президент Украины на эти выборы, на кастинг, на звание лучшей пятой колоны подготовил эти фигли-мигли с этим опросом», – сказал Дроздов.

По мнение пропагандиста, предлагаемый опрос проводится ради одного вопроса, остальные же пункты вписаны для отвлечения внимания.

«Вся эта афера проводится ради одного, единственного вопроса – СЭЗ. Это аббревиатура – свободная экономическая зона для оккупированных территорий, для Донбасса. Вот этот вопрос, это единственное, для чего это проводится, всё остальное – это отвлекающий маневр, про это говорить не будем.

Это делается для того, чтобы, во-первых, ободрить этого хохла Юго-Востока, вот эту пророссийскую восточную вату, в том числе, позаигрывать с теми территориями и, конечно, выполнить план Путина, потому что это единственный план по интеграции пятой колоны в той части, которая называется ОРДЛО», – заверил русофоб.