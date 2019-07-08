Во Львове разогнали акцию Шария

08.07.2019, Львов, Михаил Рябов

Боевики «Нацкорпуса» разогнали во Львове акцию сторонников партии блогера Анатолия Шария, которые вышли к Оперному театру с красными шариками.

За минуту националисты заставили выпустить шарики в небо или полопали их.

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Полиция забрала с собой в автозак одного из представителей партии Шария.

Остальных националисты проводили скандированием «Чемодан-вокзал-Россия!».