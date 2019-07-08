08.07.2019, Львов, Михаил Рябов
Во Львове разогнали акцию Шария
Боевики «Нацкорпуса» разогнали во Львове акцию сторонников партии блогера Анатолия Шария, которые вышли к Оперному театру с красными шариками.
За минуту националисты заставили выпустить шарики в небо или полопали их.
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Полиция забрала с собой в автозак одного из представителей партии Шария.
Остальных националисты проводили скандированием «Чемодан-вокзал-Россия!».
Спасибо!
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