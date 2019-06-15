Во Львове развернётся междоусобная грызня Порошенко и Вакарчука

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Петру Порошенко и Святославу Вакарчуку грозит междоусобная грызня за националистический электорат Галичины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо, партия «Голос» Святослава Вакарчука», – попросил прокомментировать ведущий.

«Ну, это китайская подделка партии «ПЁС» («Партия Европейская солидарность» – ред.) Это хорошо, что они есть, они на одном фланге, они будут друг у друга забирать.

Порошенко на сегодняшний день сам себя зациклил в рамках электората Львовской области, Вакарчук там и по рождению, и по тому, что там у него отец достаточно уважаемый человек, и так далее, будет забирать у него голоса, и это хорошо.

С точки зрения того, кого мы видим представленными в партии – это смесь бывшего «БПП» и представителей Сороса…Лозунги одни (и те же, что и у «Псов» – ред.), смысл один – вот эта глобальная украинизация, даже не украинизация, а подмена этого понятия», – заявил Куликов.