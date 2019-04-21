Во Львове решили, что вышиванка- это “вундерфаффе” Порошенко

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во Львове некоторые наблюдатели и члены комиссий откликнулись на призыв певца Святослава Вакарчука и пришли на участки в вышиванках, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает правозащитная группа Успишна варта в соцсети.

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Отметим, ранее Вакарчук опубликовал фото в соцсети и призвал поддержать его.

«Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы. Украина у нас одна!», — написал он.

Вакарчука на этих выборах активно использовали в неудачных попытках дискредитации Зеленского со стороны команды Порошенко.