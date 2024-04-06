Во Львове шантажируют Европу: «Не примете в НАТО – начнём создавать ядерное оружие»

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Если страны западного блока не пойдут на более решительные шаги по приёму Украины в НАТО и развалу России, в Киеве может прийти к власти политическая сила, ратующая за создание ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нас не примут в НАТО, и несправедливо будут принуждать к каким-то договорённостям, в стране будет расти запрос на ядерное оружие. Будет расти мощный запрос на политическом уровне. И это заведёт в парламент ядерную партию, которая будет этим заниматься.

Готова ли Европа к такому сценарию? Он для неё нежелателен. Тогда дайте нам контролированное ядерное оружие, ваше, чтобы мы могли защищаться, или уменьшите Россию в размерах, развалите её. Или возьмите нас в НАТО. Это шаги для спасения Украины», – сказал Давидюк.