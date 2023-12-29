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Русские провели минирование Запорожского направления в таких масштабах, которые «история войн не знает». Тем не менее, украинское командование, прекрасно это понимая, сознательно бросило войска на эти поля без соответствующих средств разминирования.

Об этом говорили в эфире львовского телеканала NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, экс-депутат Верховной рады, полковник Нацгвардии Украины Андрей Антонищак возмутился теми, кто критикует «контрнаступ» и на примере первых его дней рассказал, с какими трудностями давалось продвижение.

«По контрнаступлению в Запорожье. Что предлагали нам, и первые несколько дней это было – наступать колоннами. Как депутат говорил – давайте рейдами, вперёд, шашки наголо, и мы там до Красной площади дойдём или в тыл зайдём. Пошла бронетехника. Что сделали русские? Авиация, в частности, К-52, которые действительно очень хорошие «вертушки», их называют убийцы танков, к сожалению, это правда. Просто подняли авиацию и начали разбивать. Но больше всего вреда нанесли мины. Такого минирования, как на Запорожском направлении, мировая история войн ещё не знала. То есть у нас не было средств по разминированию, честь и слава нашим сапёрам, которые ценой собственной жизни просто шаг за шагом, метр за метром на пузе это проползали. Как бы там ни было, без поддержки авиации, без поддержки другими средствами мы достигли успеха, мы создали плацдарм. Достаточно неплохой плацдарм для наступления», – сочинял украинский полковник.

Адресат критики Антонищака, депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда возразил, что о рубежах русских всем было прекрасно известно.

«Ещё в марте 2023 года я уже знал – я знал! Если я знал, то Генштаб точно знал уровень минирования того направления. Что там, начиная от Угледара и заканчивая под Энергодаром, всё заминировано. Одна из линий по длине более 10 километров заминирована. Это было известно в марте, ничего нового. То есть не надо думать, что для нас летом это оказалось каким-то дивом дивным», – возражал Дунда.