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Новости Украины

Во Львове на 102 году жизни умерла украинская националистка, соратница Романа Шухевича Ольга Илькив.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Легендарная женщина посвятила всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За её спиной – годы преследований советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны», – заявил мэр города Андрей Садовый.

О причинах смерти националистки не сообщается. Тем не менее, известно, что ей устроят пышные похороны – вечером 7 декабря состоится заупокойная, а в среду Ольгу Илькив похоронят на «поле почетных захоронений» Мемориала воинов УПА.

Напомним, во время Великой Отечественной войны Ольга Илькив была связной Романа Шухевича – заместителя командира в гитлеровском спецподразделении «Нахтигаль», а с ноября 1941 года заместителя командира 201-го батальона шуцманшафта в звании гауптман.

В 1950 году Ольга Илькив готовилась переехать в Донбасс, чтобы организовать там ячейки националистов и подпольный центр ОУН, но её задержали и посадили в тюрьму.

После 1991 года Ольга Илькив была активной участницей всех националистических и русофобских инициатив, поддерживала госперевороты 2004 и 2014 годов. В 2008 году нацистка была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а в 2021 – отмечена в номинации «Львовянин (львовянка) года».

В 2017 году Городской совет Львова выделил 400 тысяч гривен на покупку квартиры Ольге Илькив.