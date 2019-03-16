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16.03.2019, Львов, Владимир Гладков
 
Галичина, Донбасс, Украина
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Во Львове скончался боевик АТО из «бригады короля Даниила»

На Львовщине, не дожив пары недель до своего сорокалетия, скончался участвовавший в карательной операции на Донбассе комбат батареи ПТУР Владимир Гера.

Об этом сообщается на странице «Facebook» Яворовской районной госадминистрации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гера Владимир родился 1 апреля 1979 года. Как началось АТО, был мобилизован, воевал под Зеленопольем, был на передовой. После демобилизации подписал контракт с 24 бригадой им. короля Даниила, участвовал в обороне Крымского. Занимал должность командира боевой машины батареи противотанковых управляемых ракет противотанкового артиллерийского дивизиона», – говорится в сообщении.

Гера родился и вырос в селе Чернилява Яворовского района Львовской области. У боевика остались жена, сын и дочь.

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