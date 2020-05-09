09.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, нацизм, Политика, Украина
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Во Львове скончался видный нацистский преступник


Накануне Дня Победы во Львове умер нацистский преступник, ветеран дивизии СС «Галичина» Олесь Гуменюк, отсидевший в лагерях 15 лет.

Об этом в своем блоге заявил глава Львовского облсовета Александр Ганущин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гуменюку было 94 года, он возглавлял Львовское краевое братство ветеранов национально-освободительной войны. В 1943 году он вступил в дивизию СС «Галичина», участвовал в сражениях под Бродами.

В 1945 военный трибунал осудил его на 15 лет тюрьмы. Заключение он отбывал в Норильске, где в 1953-54-м годах принимал участие в бунтах. Освобожден был в 1957, а с конца 80-х был инициатором создания и одним из членов Львовского краевого братства.

Гуменюка похоронят завтра на Лычаковском кладбище Львова.

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