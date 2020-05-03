Во Львове смакуют варианты репрессий против жителей Донбасса

03.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна выдвинуть свои условия для возвращения республик Донбасса и жестко наказывать любые проявления пророссийскости в регионе.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов подчеркнул, что жители Донбасса, поддержавшие ДНР и ЛНР, должны быть лишены гражданских прав.

«По Донбассу вообще это должны быть жесткие требования к реинтеграции. Это мы должны составить список из десяти пунктов, и их в ультимативной форме заставлять население соглашаться на такие-то условия при интеграции.

Потому что это выглядит так: мы вам все прощаем, только давайте к нам возвращайтесь, чтобы вы нас ненавидели не через блок-пост, а в каждом уголке этой свободной страны. Да пошло оно все к чертовой матери – я не сторонник такого всепрощенного подхода, считаю, что каждое создание, которое предало Украину, украинский паспорт, пляшет под эту гармошку с этими Сталиными – они все должны быть покараны.

Потому что ненаказанное зло потом прорастает десятью злами. Это вообще история всей независимости Украины – безнаказанность русскоцентричных процессов. Каждый русскоцентричный процесс на Украине должен быть жестоко наказан.

Ты был замешан в событиях ДНРовско-ЛНРовских — лишение полностью всех гражданских прав», – заявил Дроздов.