26.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Донбасс, Крым, Львов, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Во Львове состоялся публичный плач в годовщину «оккупации» Крыма


Во Львове возле городской Ратуши и здания областной администрации встретили день «оккупации» Крыма Россией: призвали жителей полуострова быть смелыми и подняли украинский и крымскотатарский флаги.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире «Независимого телевизионного агентства», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятие пришло несколько десятков человек, среди которых были местные жители, городские чиновники и крымские татары, сбежавшие с полуострова.

В начале митинга слово взял глава Львовской городской ОГА Александр Ганущин, в ходе своей речи призвавший крымчан быть смелыми и бороться против «оккупанта».

«Для большинства украинцев, где бы они ни проживали – в Симферополе или в Трускавце, кремлёвская Клика, которая нахально отбирает у Украины Крым, превратится в банального оккупанта. Это на самом деле и произошло.

Мы не хотим расставаться с Крымом только потому, что этого захотел президент соседнего государства.

Обращение к народу Крыма: мы жаждем быть вместе, мы верим в вас, вашу мудрость и характер и, что самое главное, в смелость заявить о себе. Сегодня нам, как никогда необходимы скоординированность и единство», – вещал оратор.

В свою очередь, бывший АТОшник, «Герой Украины», капитан 2 ранга запаса Тимур Баротов подсчитал, сколько лет Крыма нет.

«Сегодня мы поднимаем крымско-татарский флаг в знак солидарности с крымчанами и крымскими татарами, которые находятся в оккупированном Крыму.

Шесть лет. С двадцатого февраля пошёл седьмой год. В этом году в школу пойдут дети, которые родились уже в оккупации.

Это очень большой промежуток времени. Но мы уверены, что Крым, как и оккупированные территории Донбасса, будут в Украине», – наобещал зевакам АТОшник.

После чего собравшиеся поочерёдно подняли украинский и меджлисовский флаги.

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