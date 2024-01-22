Во Львове спохватились: Проиграем РФ без союза с Британией, Польшей и Прибалтикой
Киев вынужден переходить к «стратегической обороне», поскольку только в союзе с Британией, Польшей и Прибалтикой Украина сможет воевать с Россией на равных.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил вступивший в ВСУ украинский политический эксперт Александр Антонюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К огромному сожалению, РФ по состоянию на сегодня – это ресурсная сильная страна, это нужно признавать. Есть режим, её дикость – это другая история. Однако ресурсно, мобилизационный ресурс – количество населения кратно превышает нашу страну. В целом, если мы возьмём даже союз, если бы мы говорили о союзе по безопасности, Польши, Британии и балтийских стран, мы бы тогда плюс-минус выровнялись в живой силе.
То есть в возможностях привлекать людей в вооружённые силы. Это чтобы мы понимали о потенциале РФ и, соответственно, нашей страны и серии европейских стран», – рассуждал Антонюк.
Также он напомнил о ядерном оружии и высоком уровне российских спецслужб.
«Это страна, которая не просто владеет ядерным оружием, а ядерной триадой, это тоже потенциал, который отыгрывает роль сдерживающего фактора, а также фактора шантажа.
Третий аспект. Надо отдать должное, что российские спецслужбы, их школа достаточно эффективная, и влияния на политические процессы в серии демократических стран Европы и в США также есть определяющими. И этих факторов также нельзя недооценивать.
Поэтому мы всё-таки держим оборону против одной из самых сильных стран. Да, преступных режимов, но недооценивать нельзя. И ресурсов по состоянию на сегодня у РФ, к сожалению, пока что хватает на длительное время», – жаловался украинский эксперт.
Спасибо!
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