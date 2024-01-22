Во Львове спохватились: Проиграем РФ без союза с Британией, Польшей и Прибалтикой

Тарас Стрельцов.  
22.01.2024 19:36
  (Мск) , Львов
Просмотров: 406
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев вынужден переходить к «стратегической обороне», поскольку только в союзе с Британией, Польшей и Прибалтикой Украина сможет воевать с Россией на равных.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил вступивший в ВСУ украинский политический эксперт Александр Антонюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев вынужден переходить к «стратегической обороне», поскольку только в союзе с Британией, Польшей и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«К огромному сожалению, РФ по состоянию на сегодня – это ресурсная сильная страна, это нужно признавать. Есть режим, её дикость – это другая история. Однако ресурсно, мобилизационный ресурс – количество населения кратно превышает нашу страну. В целом, если мы возьмём даже союз, если бы мы говорили о союзе по безопасности, Польши, Британии и балтийских стран, мы бы тогда плюс-минус выровнялись в живой силе.

То есть в возможностях привлекать людей в вооружённые силы. Это чтобы мы понимали о потенциале РФ и, соответственно, нашей страны и серии европейских стран», – рассуждал Антонюк.

Также он напомнил о ядерном оружии и высоком уровне российских спецслужб.

«Это страна, которая не просто владеет ядерным оружием, а ядерной триадой, это тоже потенциал, который отыгрывает роль сдерживающего фактора, а также фактора шантажа.

Третий аспект. Надо отдать должное, что российские спецслужбы, их школа достаточно эффективная, и влияния на политические процессы в серии демократических стран Европы и в США также есть определяющими. И этих факторов также нельзя недооценивать.

Поэтому мы всё-таки держим оборону против одной из самых сильных стран. Да, преступных режимов, но недооценивать нельзя. И ресурсов по состоянию на сегодня у РФ, к сожалению, пока что хватает на длительное время», – жаловался украинский эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть