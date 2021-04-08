Во Львове судят «пастора-педофила» с пятнадцатилетним стажем и бандеровским уклоном

14.04.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В самом сердце Галичины «псевдопастор» в течение пятнадцати лет насиловал детей, которых собрал под крылом нелегальной религиозной организации «Дети Христа».

Об этом сообщили в сюжете «Чрезвычайных новостей» на канале ICTV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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За пятнадцать лет за педофилом числится почти полторы сотни эпизодов совращения.

«Он насиловал детей, а на него едва не молились, потому что знали как пастора. Во Львове судят циничного педофила, который еще в начале двухтысячных создал религиозную организацию – по сути ради удовлетворения своих извращенных сексуальных потребностей.

Его жертвы годами боялись признаться в том, что творилось в стенах монастыря, где извергу выделили помещения, а он всё записывал в дневник», – рассказали в сюжете.

Одна из первых жертв, которую старшая сестра привела к «пастору» в десятилетнем возрасте, по её словам, до сих пор боится мужчин.

«Это было каждую проклятую ночь, я спала рядом с ним, боялась рассказать маме, потому что думала, что узнает он. Я не так боялась маму, как его», – вспоминала она.

47-летнего педофила зовут Роман Московченко, он был «достаточно известен во Львове среди религиозников и меценатов», закончил духовную семинарию, но священником так и не стал.

В 2001 году создал благотворительную религиозную молодёжную организацию «Дети Христа». Ему доверяли не только родители, но и монахи, которые предоставили Московченко помещение в монастыре. В действительности, организация «псевдопастора» была незарегистрированной.

«Сейчас жертвы говорят, что в девятилетнем возрасте прошли такое унижение, которое не каждый взрослый способен выдержать», – отметили за кадром.

Одна из потерпевших также рассказала, что педофил менял угощения на определённый отрезок времени доступа к телу, а если его огорчали, «псевдопастор» наказывал дополнительными минутами.

По словам прокурора Львовщины, на данный момент установлено шесть потерпевших, всего выявлено 147 эпизодов.

«Теперь Московченко на лавке подсудимых. Узнать в нём когда-то уверенного в своём могуществе человека невозможно. Он замкнулся, постоянно молчит и покачивается. Жертвы уверены: их мучитель разыгрывает психически больного, они просят его не слушать», – рассказали журналисты.

Между тем, из-за здоровья уже второй раз переносилось слушание. В то же время отмечается, что в монастыре до сих пор не могут прийти в себя и жалуются на стыд и страх.

«Процесс над псевдопастором-педофилом только начался, в прокуратуре надеются, что и другие жертвы извращенца также решатся говорить. Но и сейчас Московченко туго, поскольку отсидеть придётся, если признают виноватым, пятнадцать лет», – подытожили в сюжете.