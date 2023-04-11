Во Львове торжествуют: »Мы с радостью отправили на макулатуру русские книги»

Анатолий Лапин.  
11.04.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Русофобия, Украина


Библиотека в Тернополе сдала все русскоязычные книги на макулатуру и купила литературу про пригороды Киева Ирпень, Бучу и Бородянку, где в прошлом году шли бои.

В эфире местного «Общественного ТВ» библиотекарь Наталья Масловская заявила, что учреждение объявляло акцию, в рамках которой сдать на макулатуру русскоязычную литературу могли все желающие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Библиотека в Тернополе сдала все русскоязычные книги на макулатуру и купила литературу про пригороды...

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«Русское старье, русскоязычные журналы, газеты, журналы, неактуальная русская литература. О Петре I много было, о Екатерине II имелись книги. С русскоязычной литературой мы расставались с радостью. Акция длилась с 14 февраля 2023 года.

Приносили и госслужащие, и учителя, студенты, ученики, родители – все-все, кто читал где-то нашу рекламу, все с радостью расставались с русскоязычной литературой старой, с радостью чистили свои чердаки», – заявила Масловская.

Собрать удалось полтонны книг, заработать 2365 гривен. Этих денег хватило на то, чтобы купить шесть экземпляров книг неких современных украинских писателей.

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