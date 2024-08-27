Во Львове требуют лишать гражданства за русскую музыку

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Галичина, Дзен, Общество, Русофобия, Украина


Тех, кто недостаточно любит Украину, следует лишать базовых прав. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо обязательно ввести институт негражданства, как в странах Балтии. С паспортом негражданина можно жить и работать, но не голосовать. Должны ли мы задуматься над тем, кто выбирает власть в нашей стране? У нас всё равно остаётся много людей, которые недоволььны, что их заставляют говорить по-украински. Есть люди, которые были недовольны законом о запрете московского патриархата. Являются ли они украинцами – вопрос риторический. У нас многие слушают российский «Ютуб», молодёжь даже во Львове на улицах включает российскую музыку. Должны ли мы каки-то отфильтровать людей, которые хотя бы голосуют?» – спросил ведущий.

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Тех, кто недостаточно любит Украину, следует лишать базовых прав. Об этом в эфире телеканала «НТА»...


«Мы такие, какие мы есть, в войну вошли покусанными Россией, постсоветским, совковым обществом. Мы так долго жили на перепутье, что стали воспринимать это постоянным местом проживания. Да, во время войны окрепла целая прослойка пассионарных украинцев. А за ними – миллионы людей, которые даже не пришли к этой проблеме. Мы не избежим того, чтобы пересмотреть политическое участие человека. Если плебеям дать голос, они похоронят все достижения пассионарных украинцев. И кладбища, и смерти не помогут», – ответил Дроздов.

«И нужно думать, как сделать эти территории [Крым и Донбасс] снова украинскими. Как бы это ни было кому-то неприятно, всё равно встанет вопрос переходного правосудия для оккупированных территорий. Где поднимется вопрос о временном ограничении политических или гражданских прав людей, которые на десять лет были выброшены за борт украинской действительности, являются носителями абсолютно другого мировоззрения, навязанного врагом. Этого не избежать», – добавил русофоб.

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