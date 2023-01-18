Во Львове требуют навязать Западу украинскую «историю» и символы

Тарас Стрельцов.  
18.01.2023 23:51
  (Мск) , Львов
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Дзен, История, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Чтобы страны Запада перестали воспринимать Украину как нелепый довесок к России, Киев должен навязать своим хозяевам выдуманную неонацистами «историю».

Об этом в эфире интернет-канала «Lviv Media» заявил львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы страны Запада перестали воспринимать Украину как нелепый довесок к России, Киев должен навязать...

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«Украинистика как таковая на Западе отсутствует. И поэтому Украину всегда воспринимали как если не придаток или бледную тень России, то некий симулятор.

К сожалению, это тоже правда, которую надо признавать. Но признавать должны не мы, а те, кто совершил эту ошибку, и те, кто её воссоздавал и абсолютизировал», – возмутился неонацист.

Михальчишин подчеркнул, что теперь Киев должен навязать странам западного блока свою выдуманную историю.

«Наша часть работы должна быть компенсирована сверхусилиями. И никакой ресурс не может быть чрезмерным или нерациональным. Речь о войне смыслов, а война смыслов выигрывается с войны символов.

Много лет наша государственная идеология строилась на том, что мы – молодая демократия, вышли с Советского Союза. Извините, но тысяча лет государственной истории, вот что в основе современной Украины. Тысяча лет, когда не было ни России, ни США. А мы уже были.

Пока мы не признаем этот факт сами для себя, и не начнём проецировать его во внешний мир, мы не сможем говорить о какой-то успешной украинской пропаганде и об адекватном видении нас странами Запада», – страдал рагуль.

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