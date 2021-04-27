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27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, русофобия, Украина, Юго-Восток
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Во Львове требуют от жителей Юго-Востока покаяться за своих «понаехавших советских предков»

Новости Украины

Несмотря на скорый тридцатилетний юбилей «незалежности», Украина до сих пор сохраняет все признаки «жертвы ХХ века – постоянной оккупации».

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей стране в этом году будет 30 лет, и просто удивительные вещи – до сих пор никто из потомков насильников так и не взял на себя хотя бы заочную ответственность за преступления своих дедов и прадедов.

Они не виноваты в этом, они не несут ответственности, но ведь признать можно, что пришли сюда с чужим языком, с чужой религией, сделали это своим, под себя сделали эту землю, так и не приняли родное этой земли, которая вдруг стала их.

Уже 30 лет стране, которая является жертвой ХХ века – постоянной оккупации. И так никто и не взял на себя ответственность и не сказал этому несчастному, репессированному, уничтоженному народу, что, вот, было как было, давайте как-то из этого выйдем.

Нет, они буду считать это унизительным – взять на себя ответственность за тот свой стокгольмский синдром, когда ты как будто тут живёшь, но ты вот тут (показывает на голову – ред.) несёшь всё оккупантское и ещё его ставишь на пьедестал», – издевается нацист.


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