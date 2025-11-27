Во Львове требуют репрессий учителей за русский язык в школах

Украинские учителя, которые общаются в школах на русском языке, должны быть привлечены полицией к ответственности.

Об этом на канале «Общественное» заявил профессор Львовского национального университета Ярослав Герасим, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не видим надлежащей реакции на некоторые явления внутри станы. Вчера я видел информацию, что учительница лицея в Черновцах обидела ученика за то, что тот потребовал преподавать на украинском языке », – сказал Герасим.

По его мнению, русскоязычными учителями должна заниматься полиция.

«Все эти опросы в киевских школах о том, каким языком пользуются на уроках и переменах. Я вообще не понимаю, почему это вопрос социологии, а не юриспруденции.

Если педагог общается на языке оккупанта, то к нему должны быть применены все механизмы, как к нарушителю закона. Они все должны нести наказание в соответствии с нашим законодательством», – подытожил львовский профессор.