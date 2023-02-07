Во Львове требуют сузить Россию до границ Московского царства

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Украине не стоит надеяться, что смена власти в России приведет к улучшению ситуации для нее.

Об этом в интервью львовскому журналисту Остапу Дроздову, пропагандирующему оголтелую русофобию, заявил местный военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А кто следующий? Кто он, где он, как его зовут? Там даже нет на этот момент даже сборного Ельцина, его просто нет – нужно отдать Путину должное, он почистил всех. А если думает кто-то, что завтра отобьем Крым, в кресло сядет Навальный… но они сохраняют те же территории, у них сохраняется ядерное оружие, сохраняется доступ к дармовым ресурсам и, что, там что-то изменится? Не изменится. Через 10-15-20 лет они возьмутся за старое», – сказал Ченик.

«Поэтому – полное уничтожение Карфагена, не иначе. Сжатие до территории Московского царства, а, может быть, еще меньше – это и так, кстати, была очень большая территория, более миллиона квадратных километров, это довольно много, – полная утилизация ядерного оружия и, как минимум, санация 40 или 60 лет. То есть, очищение идеологическое – только тогда мы выдохнем», – заявил Черник.