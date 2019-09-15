15.09.2019, Львов, Владимир Гладков
 
Галиция, Донбасс, Политические репрессии, Украина
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Во Львове требуют вернуть Донбасс, зачистив от нелояльного населения

Возвращение Донбасса в состав Украины на «минских» условиях будет означать полную капитуляцию Киева перед Москвой.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел, чтобы вы на досуге подумали о том, что такое мир в малороссийском исполнении и в кремлёвском исполнении. Боюсь, что, собственно, это и будет тем концом, потому что возвращение Донбасса на их условиях, на не на наших – это и есть капитуляция. Разве нет?..

Кремль хочет нам «втюхать» Донбасс, как свою перевоспитанную, подготовленную, напичканную укроинофобской идеологией пятую колонну», – заявил телеведущий

«Я за возвращение территорий, я за возвращение нашей земли, потому что это украинская земля, но я против возвращения того миллиона-полтора, которым вы хотите завтра дать украинский паспорт и уравнять их в таких же самых правах с матерями тех 13-ти тысяч убитых украинцев (погибших АТО-шников – ред.)», – добавил Остап Дроздов.

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