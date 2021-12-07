Во Львове требуют ввести уголовку за отрицание «голодомора»

07.12.2021  17:59 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
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Галичина, Политические репрессии, Украина
Новости Украины

Недопустимо, что до сих пор на Украине не существует уголовного и административного наказания за отрицание «голодомора».

Об этом на заседании Львовского облсовета заявил депутат «Народного руха» Сергей Дзядык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недопустимо, что до сих пор на Украине не существует уголовного и административного наказания за...

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«Сегодня любое лицо, руководствуясь или собственными извращёнными представлениями об истории и морали, или преследуя цель дестабилизировать общество в сговоре с врагом, может публично унижать, отрицать, глумиться над болезненными страницами украинской истории и не нести никакой правовой ответственности.

Мы, депутаты Львовского облсовета, обращаемся к главе Верховной рады и премьер-министру – неотложно разработать изменения в законодательстве относительно введения административной и уголовной ответственности за отрицание факта голодомора и за унижение памяти жертв тех трагических событий», – говорил депутат.

Напомним, на вооружение властями Украины принята разработанная в США концепция-фальшивка, согласно которой в 1932-33 годах голод был специально организован Кремлем с целью мести украинцам, желавшим выхода из УССР).

Это утверждается, несмотря на то, что в те времена голод фиксировался и в других республиках Советского Союза. Более того, в УССР от голода наиболее пострадали восточные области с русским населением (Львов и Галичина в то время вообще входили в состав Польши).

Политолог Владимир Корнилов приводил в пример официальные украинские данные о «жертвах Голодомора» в Бердянске, где 71% были этнические русские, 13% украинцы, 16% – представители других этносов

«Невольно возникает вопрос: если это был «геноцид», то, собственно, какой этнос здесь, в Украине, истреблялся», – отмечал эксперт.

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