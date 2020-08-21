Во Львове умоляют белорусов не повторять ужасных украинских ошибок

21.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Если в Белоруссии не учтут печального опыта Украины и после смещения власти поставят «не тех людей», то страна будет обречена на вечные майданы при повышенной угрозе захвата со стороны России.

Об этом в эфире телеканала «NТА» заявил председатель фракции ВО «Свобода» Львовского городского совета, националист Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националист признал, что два сотрясших Украину майдана так и не привели к приходу нормальной власти.

«Возможно, белорусы еще не до конца понимают, но по факту Лукашенко вопрос в том, как он покинет пост президента. И тут встает другой вопрос, что дальше? Кого дальше выберут белорусы?

Вы знаете, единственное, чтобы я хотел посоветовать нашим братьям белорусам, чтобы они не повторяли наших ошибок и не выбрали себе следующую власть, которая будет не сильно лучше, чем был Лукашенко. Потому что тогда, придется выходить еще на один майдан, и этот майдан будет более агрессивный, а когда тогда не получится, придется выходить еще на один майдан, и он может закончиться еще хуже.

Никто не хочет этого насилия, и все на самом деле зависит от белорусов. Я убежден, что белорусы справятся, я желаю им успеха, желаю, чтобы их революция была абсолютно бескровной, желаю им не повестись на ту манипуляцию, которую им сейчас навязывают, потому что всегда власть навязывает одну и ту же манипуляцию», – заявил Мельничук.

«Но возвращаясь к глобальному вопросу возможной революции в России, к тому отравлению Навального, митингам в Хабаровске, которые происходят. Знаете, честно скажу, что я считаю, что Россия – это тюрьма народов, каким был когда-то Советский Союз. И она должна распасться на 30 – 20 независимых государств.

Это колосс на глиняных ногах, который пробуют намарафетить, приукрасить военной силой, должен пасть и, в конце концов, дать спокойно жить всем своим соседям, в том числе, и Украине, и Белоруссии, и другим странам, которые они пытаются постоянно колонизировать.

И напоследок, запомните: Навальный или какая-то другая оппозиция – в Кремле не бывает хорошей власти. Либо это был царь, либо это был Ленин, либо это были генсеки, либо это был Ельцин, Путин – вся власть, которая была в Кремле, не видела Украину независимой. Поэтому не питайте никаких иллюзий. Эта империя должна развалиться и оставить всех в покое», – рассуждает рагуль о тысячелетней России.