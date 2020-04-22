Во Львове уничтожен центр реабилитации карателей

22.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов

17 апреля во Львове неизвестные подожгли одно из зданий психиатрической больницы, в котором находился Центр помощи ветеранам так называемой АТО «Феникс».

Соответствующие видеозаписи опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В сюжете видно, как полыхает одно из зданий на территории местной психиатрической больницы, а прибывшая на место происшествия пожарная команде не в состоянии полностью справиться с огнём.

«Есть подозрение в поджоге», – добавил Зинкевич в соцсети.

Позже в пресс-службе реабилитационного центра опубликовали видеозапись с последствиями пожара и сообщили, что огонь уничтожил почти всё.

«У нас произошла беда. Горело помещение нашего Центра помощи ветеранам АТО «Феникс». Сгорела вся крыша и почти всё, что было внутри. Техника залита водой», – отметили в пресс-службе, также попросив неравнодушных прислать денег на восстановление.

В поджоге подозревают мэра Львова Андрея Садового, который таким образом стремится освободить место для дальнейших застроек.

«Я думаю, это дело будет у всех на устах. Все передают большой писюн Андрею Садовому – все уверены, что это дело рук приближенных к нему, потому что эта земля коммунальная, строение старое, и чтобы продолжилось строительство, необходимо снести», – сказал в видеосюжете житель Львова Руслан Оруджев.