05.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, СМИ, Украина
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Во Львове увидели приближение конца украинской государственности

В ближайшие годы холдинг, создаваемый соратником украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Тарасом Козаком, возьмет под контроль все политическое и новостное пространство.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил известный львовский пропагандист, телеведущий Остап Дроздов, который покинул телеканал ZIK после смены его собственника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское медиа-пространство фактически проиграно. Оно проиграно настолько, что я думаю, до двух лет мы будем иметь полностью монопольное положение этого холдинга во всем новостном вещании и политическом вещании Украины. Я могу сказать откровенно, тогда существование украинской государственности будет идти на месяцы», – заявил Дроздов.

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