Во Львове уже отошли от страшного унижения в ПАСЕ и сколачивают новые военные союзы

28.06.2019, Львов, Владимир Гладков

После «зрады в ПАСЕ» Украине срочно нужны новые площадки и союзы со странами, поддержавшими Киев в Совете Европы.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-нардеп от националистической партии «Свобода» и бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это хорошая реакция, это благородно, это правильно, достойно, но это стихийное одноразовое действо (демарш украинской делегации в ПАСЕ – ред.), а мы должны говорить о долгом и системном противостоянии с Россией. Для этого нам нужны новые международные площадки и новые международные организации.

Я считаю, нам нужен полноценный оборонный союз между странами Балтии и Украиной, нам нужны двусторонние договоры о военной, военно-технической и экономической взаимопомощи, нужны новые органы, наверное, на уровне замминистра и министра обороны.

Также надо максимально ускорить усиление нашего сотрудничества с такими государствами как Великобритания, потому что она в военном отношении единственная может противостоять РФ, потому что она ядерная держава. Она единственная имеет вооружённые силы, способные действовать на территории всего земного шара, и потому она может стать нашим надёжным союзником и партнёром. Те, что есть, к сожалению, силы небольшие, скромные, но, по крайней мере, они нас не предают», – уповает Михальчишин.

«Это страны Балтии, некоторые страны Скандинавского полуострова, наши побратимы из Грузии, как видим, они от нас не отступают, за это мы им благодарны, и нужно заручиться поддержкой хотя бы такой страны, как Великобритания, потому что нам будет без неё тревожно», – добавил националист.

Предложение в ходе прямого включения прокомментировал представитель украинской делегации в ПАСЕ, одиозный нардеп Алексей Гончаренко.

«Это не наша компетенция, не наши полномочия, для этого есть правительства государств, президенты государств, и они должны всё это обговаривать. Но по настроению, по ментальности, по общению с коллегами этих стран я вижу, что, в действительности, это реальная история, которую можно обговаривать, но опять же: у каждого свой предел компетенции. Мы, как украинская делегация, точно не имеем права создавать оборонные союзы, а то, что нашему руководству государства надо над этим очень серьёзно задуматься, это правда», – осторожничает Гончаренко.