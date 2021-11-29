Во Львове в «день голодомора» закатили вечеринку со стриптизом

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Новости Украины

29-летний житель Львова блогер Александр Залиско получил клеймо «москаля» за то, что организовал роскошную вечеринку по случаю своих именин в день, когда на Украине отмечали День памяти жертв «голодомора» – голода 1932-33 годов в УССР.

Залиско во львовском Доме учёных организовал богатый праздничный стол на полсотни человек и закатил шумную вечеринку со стриптизом. Кроме того, празднующие проигнорировали принятые на Украине карантинные ограничения. Когда об этом прознали «патриоты», Залиско сразу же подвергся травле в комментариях.

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«Ну что сказать. Москаль не спит. Парень, на вас смотрят миллионы людей. Что вы скажете об этом в будущем. Неуважение к жаждущим и голодным»; «Господи, как можно было в День памяти жертв Голодомора праздновать такой праздник, вы – звери, гореть вам в аду»; «Какие они после этого блогеры? Для чего в Украине такие «низкие» блогеры, которые в такой день полуголые так отрывались. Очень жаль, что там была и ваша семья»; «Моральный урод», «Позор», «Неужели нельзя было перенести день», «Просто офигенно, все без масок», – отреагировали в соцсетях.

Львовский блогер начал оправдываться.

«День памяти жертв Голодомора – важный день. И я уважаю людей, которые и правда вспоминают и зажигают свечу. Но не в сторис в Instagram. А искренне… Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!» – написал Залиско.