Во Львове в тюрьме убили пленного российского ополченца
Захваченный в плен Украиной бывший участник ополчения Донбасса – доброволец из России 44-летний Валерий Иванов, ожидавший освобождения по обмену, был убит в тюрьме Львова.
Об этом во вторник сообщила представитель ЛНР на переговорах в Минске Ольга Кобцева.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Иванов – бывший житель Архангельска, десантник, ветеран войны в Чеченской республике. Защищал добровольцем ЛНР, попал в плен в ходе прикрытия блокпоста. До гибели провел в украинской тюрьме более трех лет. Его осудили по статье терроризм на 12 лет заключения.
«Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме. По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев», – цитирует Кобцеву «Луганский информационный центр».
Она уточнила, что несколько дней назад связывалась с Ивановым по телефону и обсуждала предстоящий обмен пленными.
Кобцева также напомнила, что Иванов должен был быть освобожден еще в ходе обмена пленными в декабре прошлого года, однако тогда в последний момент по требованию вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко все граждане РФ были вычеркнуты из списка и отправлены с границы обратно за решетку.
«Сейчас я могу уверенно говорить, что его кровь на руках Ирины Геращенко и Порошенко, по указке которого она ровно год назад в числе пяти человек вычеркнула его фамилию, как и других наших добровольцев, из списка обмена», – сказала представитель ЛНР.
В конце августа украинское ТВ выпустило пропагандистский сюжет, где Иванова показывали как пример «российского наемника». Телевизионщики отмечали, что в тюрьме Иванов стал более агрессивным – на оперативной съемке СБУ сразу после взятия в плен он будто бы признавал, что ошибался, приехав воевать против фашистов на Украине, однако уже в тюрьме дал понять, что не жалеет о поездке на Донбасс.
Метки: Валерий Иванов, Война на Донбассе, Ирина Геращенко, Львов, ополчение Донбасса
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.