Во Львове в тюрьме убили пленного российского ополченца

18.12.2018, Львов, Михаил Рябов

Захваченный в плен Украиной бывший участник ополчения Донбасса – доброволец из России 44-летний Валерий Иванов, ожидавший освобождения по обмену, был убит в тюрьме Львова.

Об этом во вторник сообщила представитель ЛНР на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Иванов – бывший житель Архангельска, десантник, ветеран войны в Чеченской республике. Защищал добровольцем ЛНР, попал в плен в ходе прикрытия блокпоста. До гибели провел в украинской тюрьме более трех лет. Его осудили по статье терроризм на 12 лет заключения.

«Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме. По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев», – цитирует Кобцеву «Луганский информационный центр».

Она уточнила, что несколько дней назад связывалась с Ивановым по телефону и обсуждала предстоящий обмен пленными.

Кобцева также напомнила, что Иванов должен был быть освобожден еще в ходе обмена пленными в декабре прошлого года, однако тогда в последний момент по требованию вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко все граждане РФ были вычеркнуты из списка и отправлены с границы обратно за решетку.

«Сейчас я могу уверенно говорить, что его кровь на руках Ирины Геращенко и Порошенко, по указке которого она ровно год назад в числе пяти человек вычеркнула его фамилию, как и других наших добровольцев, из списка обмена», – сказала представитель ЛНР.

В конце августа украинское ТВ выпустило пропагандистский сюжет, где Иванова показывали как пример «российского наемника». Телевизионщики отмечали, что в тюрьме Иванов стал более агрессивным – на оперативной съемке СБУ сразу после взятия в плен он будто бы признавал, что ошибался, приехав воевать против фашистов на Украине, однако уже в тюрьме дал понять, что не жалеет о поездке на Донбасс.