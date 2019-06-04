Во Львове Вакарчука объявили «нашим Зеленским»

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук является зеркальным отображением президента Владимира Зеленского, ориентированным на националистический электорат.

Об этом в эфире интернет-канала Syla News заявил львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Дроздова Вакарчук и его партия «Голос» не являются конкурентами Зеленскому, а, наоборот, его партнеры.

«Вакарчук является силой, которая имеет цель завалить Порошенко, и в этом плане я с ними соглашаюсь, мне это подходит. Это не проект против Зеленского. Потому Вакарчук, условно говоря, является «нашим Зеленским» навыворот. Он является таким проукраинским Зеленским. И вот, попадают они в парламент – я считаю, что они больше найдут общего языка со «Слугой народа». И тогда это будет очень интересная коалиция», – заявил Дроздов.

Копией Зеленского Вакарчука назвал также политолог Владимир Фесенко в эфире ток-шоу «Свобода слова».

«Дело в том, что это очень похоже на то, что уже говорил Владимир Зеленский. И во время избирательной кампании, и после выборов. Что это, одинаковость взглядом? Тогда вы можете работать одинаково, совместным фронтом в новом парламенте. Или же ваши технологи и спичрайтеры решили поработать на другом поле и воспользовались наработками коллег конкурентов», – заявил Фесенко, обращаясь к Вакарчуку.