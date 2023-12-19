Во Львове встревожены: В обществе есть запрос на подрыв Верховной рады

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Методы закарпатского депутата Сергея Батрина, который взорвал своих коллег во время заседания сельсовета, могут подхватить по всей Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил вступивший в ВСУ украинский политический эксперт Александр Антонюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, депутата возмутило, что в бюджете на 2024 год заложены деньги для директора коммунального предприятия, которое, по его мнению, работает плохо. За несколько минут до взрыва Батрин ссорился с коллегами, доказывая, что нельзя во время войны выделять сельскому голове прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада.

В студии обратили внимание на комментарии украинцев под сообщениями об инциденте.

«Люди часто писали о том, что такие настроения в обществе, что так могут поступать в каждой Раде, и в частности, в Верховной раде – даже такие комментарии были, что народные депутаты этого заслуживают», – выразила опасения ведущая.

Она попросила гостя студии прокомментировать такие настроения общества.

«Во-первых, это пропаганда своеобразного классового неравенства, мы часто обращаем внимание, как что-то несправедливое принимают и так далее. Это эмоции, в первую очередь. Это эмоционально-клиповое восприятие и запрос, условно, на справедливость. Оно отображается именно так. Я так понимаю данный депутат сельсовета точно не был военнослужащим, сейчас вопрос надо ставить, откуда у него эти гранаты, это комплексный вопрос, когда имеет место оружие, не находящееся в зоне боевых действий. Здесь говорить об условном «народном мстителе» – да, он действительно получил такую славу, я бы такую никому не пожелал. Вроде бы адекватный человек, но тут не совсем можно говорить об адекватности, потому что какие бы ни были твои коллеги, как бы ты не мог до них достучаться, убивать своих односельчан – это преступление», – сказал Антонюк.

Он не преминул увидеть и российский след в произошедшем.

«Есть ли настроения такие в обществе? Очевидно, есть, это нужно признать. Но это прослойка, не массово. С другой стороны, это тоже сигнал и для тех, кто сегодня принимают те или иные решения, те или иные депутаты от органов местного самоуправления, и как вы сейчас говорили про Верховную раду. Потому что мы ещё и находимся в информационной атаке со стороны наших врагов, РФ. Которые под видом патриотических аккаунтов также добавляют жара, манипулируют. Я часто видел и в своей ленте такие вбросы, знаете, картинку дают, например, что солдат получает 30 тысяч, а народный депутат 300 тысяч. Например, на тех, кто на фронте, такие картинки имеют влияние», – предупредил ВСУшник.