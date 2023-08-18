Во Львове ВСУшники организовались в банду, вымогающую у… ВСУшников

Игорь Шкапа.  
18.08.2023 14:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Криминал, Украина


На Западной Украине обезврежена банда рэкетиров, в которую входили оставившие свои подразделения украинские военнослужащие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ, пафосно отметившая, что организованная преступность «пытается проникнуть в Сил обороны в условиях войны».

На Западной Украине обезврежена банда рэкетиров, в которую входили оставившие свои подразделения украинские военнослужащие....

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«В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, организованная двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое «прошлое» и призвались на военную службу. После зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.

Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам счет за разрешение спора», – говорится в сообщении.

Указывается, что задокументирован факт вымогательства рэкетирами 4 тысяч долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.

«В случае отказа уплатить всю сумму злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой. В ходе оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров «на горячем» во время передачи части денег от потерпевшего. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения)», – добавил в украинской спецслужбе.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

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