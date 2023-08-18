Во Львове ВСУшники организовались в банду, вымогающую у… ВСУшников
На Западной Украине обезврежена банда рэкетиров, в которую входили оставившие свои подразделения украинские военнослужащие.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ, пафосно отметившая, что организованная преступность «пытается проникнуть в Сил обороны в условиях войны».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«В результате спецоперации на Львовщине обезврежена банда рэкетиров, организованная двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое «прошлое» и призвались на военную службу. После зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.
Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам счет за разрешение спора», – говорится в сообщении.
Указывается, что задокументирован факт вымогательства рэкетирами 4 тысяч долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.
«В случае отказа уплатить всю сумму злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой. В ходе оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров «на горячем» во время передачи части денег от потерпевшего. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения)», – добавил в украинской спецслужбе.
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.