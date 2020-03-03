03.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Галичина, Криминал, Преследования журналистов, Россия, Украина
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Во Львове вышла под залог журналистка, которую депортировали из России


Во Львове вышла под залог известная по участию в российских ток-шоу журналистка Елена Бойко, которую депортировали из РФ за нарушение миграционного законодательства, после чего она тут же была арестована СБУ на границе.

Об этом сообщил в своем блоге депутат Госдумы Сергей Шаргунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что во Львове под залог выпустили журналистку Елену Бойко, обвиняемую в «сепаратизме». Но суд над ней продолжает длиться. Та самая женщина, которую постыдно выдали через границу. Спасибо всем, кто помог ей собрать этот выкуп. Буду помогать Елене с адвокатом», – написал Шаргунов.

В середине февраля суд установил размер залога для Бойко в 160 тысяч гривен, это около 6400 долларов США, родственники собирали необходимую сумму через Интернет.

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