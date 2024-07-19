Во Львове выстрелом тяжело ранили Фарион – попали не в ухо, а в голову

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Неизвестный во Львове выстрелил в экс-депутата Верховной рады, повёрнутую на «мове» ярую львовскую бандеровку Ирину Фарион, её забрала скорая помощь.

Об этом сообщают местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что Фарион в тяжелом состоянии. Покушение произошло на Масарика, 3 – был выстрел в висок. Большое пятно на асфальте свидетельствует о значительной кровопотере. Стрелка видели соседи, он был в перчатках с оружием без глушителя. Националистку повезли в больницу на Топольную.

Также сообщается, что дочка Ирины Фарион рассказала, что о покушении на жизнь матери узнала из т г-каналов. Сейчас она спешит в больницу.

Позже покушение подтвердила полиция Львовщины.

«19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы. На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка», – передают львовские полицаи.

Событие прокомментировал политолог Сергей Марков.

«Ирина Фарион ультра русофобка, до карикатурности. Она, свихнувшись на русофобии, оскорбляла солдат ВСУ, которые говорят на русском языке. Учитывая, что даже среди русских есть бандеровцы, фашисты, очевидно, что бандеровцы, какие-нибудь азовцы, в неё и стреляли. Разборки среди русофобов разных оттенков. Фарион не политик, она уже давно клуон с выпученными от безумия глазами», – считает Марков.