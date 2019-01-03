Во Львове зафиксировали тропическую малярию

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В больнице Львова умер мужчина, местный 43-летний бизнесмен, который накануне попал в больницу с тропической малярией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

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“Вчера мужчина впал в кому. Сегодня утром у мужчины ухудшились все показатели. Умер он в 08:40”, – сообщили в лабораторном центре.

Ранее 43-летнего местного бизнесмена госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом тропическая малярия. Мужчина часто посещал Африку. А недавно побывал в Судане и Конго. После поездки у мужчины появился кашель, озноб, температура. Предполагалось, что он заболел ОРВИ. Однако, анализ показал, что мужчина заболел малярией.