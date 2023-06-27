Во Львове загрустили: «После марша Пригожина путинский режим только укрепился»

Вадим Москаленко.  
27.06.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мятеж, Политика, Россия, Украина


Если окажется, что к мятежу руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина имеет отношение сам Владимир Путин, то значит российский президент является настоящим стратегом XXI века.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил ее львовский коллега Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если окажется, что к мятежу руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина имеет отношение сам Владимир...

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«Путинский режим, я не говорю, что усилился – куда там дальше усиливаться, но он зацементировался. Он увидел свои точки пробоин, а значит теперь он имеет возможность это залатывать и делать эту подводную лодку под названием РФ в руках чекистов ещё более кулачной. Когда я смотрел, как это всё происходит, я в какой-то момент поймал себя на мысли, что ещё немного и, условно говоря, мировое сообщество едва ли не станет на защиту Путина и чуть ли не поможет ему удержаться, лишь бы ядерная кнопка не досталась в руки головорезов, бандитов, зеков и абсолютного неадеквата.

По факту произошло укрепление путинского режима. Он себя легализировал до сих пор как такой себе гарант безопасности для всех, кто под ним ходит, пока он есть более или менее прогнозируемый для тех, для кого всё-таки значительно хуже была бы лапа головореза вокруг этого. Поэтому я здесь не увидел каких-то начал конца», – признал галичанин.

Он предположил, что всё это может быть очередным хитрым планом Путина.

«Чекист выстоял, чекист показал, что против него пасть не могут открывать. А если ещё выяснится, что в том чекист немного просчитывал, и есть определённые признаки управляемости определённых процессов в этом всём, так вообще окажется, что он стратег XXI века, ещё окажется так, что он выйдет, грудь колесом, и скажет: как я классно всех надул. То есть как они будут это обыгрывать задним числом постфактум, мы уже не знаем», – поделился опасениями Дроздов.

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