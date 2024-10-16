Во Львове запаниковали: Мир устал от Украины, Макрон обманул, Шольца немцы не слушают

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Приходится констатировать мировую усталость от войны на Украине, в том числе, со стороны самых ближайших «партнёров» из НАТО.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил отец известного бандеровца-сбушника Юрия Михальчишина, львовский эксперт-международник Адриан Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире и в США нарастает усталость от войны на Украине. Спикер палаты Джонсон сказал, что устал от Украины, точно так же глава МИД Финляндии сказал, что Запад устаёт от войны и ищет способы её окончания. Помощь уменьшается. Например, Франция сообщила, что не выполнит своих обещаний в этом году. Смотрите, Франция помогла где-то в 1,27 млрд., а Германия помогла в 20 млрд. Причём, Макрон выступал с такими боевыми заявлениями, что Франция готова послать свои войска. Думаю, это был обычный пиар, чтобы скрыть не очень большую помощь Украине. Если Германия помогла чуть ли не в 20 раз больше, то это очень плохой знак. Однако Германия помогает, но при этом всём сам Шольц жалуется, что ему не удалось убедить немцев, почему нужно помогать Украине, потому что существует российская угроза. В Германии в это до сих пор мало верят, это невероятно!», – причитал Михальчишин.

«Точно так же Столтенберг, который сказал, что НАТО облегчило нападение России на Украину, потому что нужно было предоставлять помощь Украине до войны. НАТО было виновато в том, что Украина не получила достаточно военной помощи перед началом войны, чтобы эффективно остановить Россию», – жаловался «львивський» международник.