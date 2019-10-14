Во Львове запретили возвращать Донбасс

14.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нельзя возвращать Донбасс на довоенных условиях. Отколовшийся на целых пять лет регион ни в коем случае не должен иметь общие права с остальными областями.

Единственный возможный вариант – отгородиться от ЛДНР стеной.

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Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский телеведущий и украинский неонацист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам пропагандиста, он не будет поддерживать те майданы, на которых будут требовать возвращения республик Донбасса.

Дроздов отказал населению ЛДНР в гражданских правах, заявляя, что они не могут быть равноценными гражданами Украины.

«Вы говорите о полном возвращении контроля над границей, вы говорите о возвращении в Украину тех территорий на довоенных основаниях. Я не услышал ни на этих митингах, ни на этих майданах требований о законе о коллаборации, не услышал требований о лишении гражданских прав всех жителей этого Мордора, я этого всего не услышал.

Я услышал лишь общие тезисы о том, что нужно вернуть территории и пусть будет так, как будет.

Это еще хуже, чем особый статус, господа. Вы вдумайтесь – если вы хотите возвращения к довоенному статусу, обычной области, с обычным правом голоса, то вы делаете еще хуже.

Пусть тогда в этом теле будет особый статус – я хотя бы тогда буду знать, что они хоть чем-то отличаются от моей страны, у меня есть какие-то условные стены.

А вообще, я выйду лишь на тот Майдан, где прозвучит слово «стена». Я люблю отгораживаться от зла, я вас тоже призываю отгораживаться от зла.

Это делают разные страны… Потому, когда вы говорите на своих майданах о возвращении территорий на довоенных основаниях, то это значит, что вы хотите в своей стране еще хуже, чем особый статус.

Когда в моей стране прозвучит мысль не «Нет капитуляции», а «Нет ЛуганДону», тогда, наверное, я под этим подпишусь», – разошелся неонацист.