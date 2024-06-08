Во Львове затосковали по советской энергетике

Вадим Москаленко.  
08.06.2024 15:27
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, СССР, Украина, Энергетика


30 лет украинской независимости уничтожили построенную при Советском Союзе энергетическую систему Украины, а удары ВКС России её добили. Об этом в эфире канала «Первый западный» заявил энергетический эксперт Анатолий Акимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

30 лет украинской независимости уничтожили построенную при Советском Союзе энергетическую систему Украины, а удары...

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«Советский Союз имел очень мощную энергетику. К нам приезжали со всего мира посмотреть, как мы этого достигли. Но прошло время, пришла независимость, и из украинской энергетики сделали место, в котором выращивали украинских миллиардеров, настолько их стало много. Проще говоря, энергетику украли у народа и государства, и она работала до морального и физического истощения.

А когда началась активная фаза войны, россияне выбили и эту старую энергетику. Поэтому её необходимо менять на современную», – пожаловался Акимов.

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