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30 лет украинской независимости уничтожили построенную при Советском Союзе энергетическую систему Украины, а удары ВКС России её добили. Об этом в эфире канала «Первый западный» заявил энергетический эксперт Анатолий Акимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Советский Союз имел очень мощную энергетику. К нам приезжали со всего мира посмотреть, как мы этого достигли. Но прошло время, пришла независимость, и из украинской энергетики сделали место, в котором выращивали украинских миллиардеров, настолько их стало много. Проще говоря, энергетику украли у народа и государства, и она работала до морального и физического истощения. А когда началась активная фаза войны, россияне выбили и эту старую энергетику. Поэтому её необходимо менять на современную», – пожаловался Акимов.