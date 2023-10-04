Во Львове жалуются: Не можем отмыться от репутации кровожадных монстров

Тарас Стрельцов .  
04.10.2023 20:49
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Западные политики и чиновники воспринимают Украину как кровожадное государство, не желающее прекращать войну.

Об этом в эфире своего видеоблога пришел скандальный львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики и чиновники воспринимают Украину как кровожадное государство, не желающее прекращать войну. Об...

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«Лозунгом мира является «Нет войне». И этот момент Россия удачно использует, через свою пятую колонну, через правые движения, а все правые националисты являются пропутинскими, это доказала ещё проститутка Ле Пенша… давно доказала.

Они запустили эту подмену понятий, что это Украина настаивает на войне. И это работает. И на это должен быть качественный ответ, что мы не являемся такими кровожадными, что нам только войну подавай. Прям, всю жизнь мечтали воевать», – переживал Дроздов.

Он подчеркнул, что Запад должен не задавать вопросы, а присылать деньги и оружие.

«Это нужно объяснять, это должен делать государственный аппарат, чтобы у него потом не спрашивали: «Объясните причину такого резкого отказа вообще говорить о поиске решений».

Поиск решений для Европы и мира является достоинством, это не что-то пораженческое и позорное, как у нас. Там компромисс – это проявление мудрости. И вот они спрашивают: «Ну вот, вы восемь лет без ОРДЛО и Крыма жили, почему теперь так нельзя?». На это должен быть ответ.

Не пузыри пускать и надуваться как павлины, а прагматичный ответ. Потому эта тема постоянно будет к нам возвращаться», – добавил русофоб.

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