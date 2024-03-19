Во Львове жалуются: «От непризнания Запада Путину ни холодно, ни жарко»

Тарас Стрельцов.  
19.03.2024 15:35
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Непризнание Западом результатов президентских выборов в РФ никаким образом не сможет повлиять на Россию и её руководство.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил вступивший в ВСУ украинский политический эксперт Александр Антонюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Непризнание Западом результатов президентских выборов в РФ никаким образом не сможет повлиять на Россию...

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Ведущая поинтересовалась, могут ли западные политики рискнуть не признать Владимира Путина легитимным президентом России.

«Если бы страны Запада раньше руководствовались здравым смыслом, и на черное говорили бы черное, возможно, сегодня не было бы широкомасштабной фазы войны.

Но мы имеем геополитику, имеем много бутафорных подходов. Запад признает Путина президентом, но как декларировали представители G7, они не признают результаты выборов на оккупированных территориях.

С точки зрения того, что надо вести с кем-то переговоры и вести коммуникацию, очевидно, Запад будет признавать. И уже некоторые страны его поздравляют», – сказал Антонюк.

Он подчеркнул, что непризнание Запада всё равно ничего не изменит.

«В конце концов, от того, признает его Запад или нет, Путину ни холодно, ни жарко. Потому что он ограничен в плане передвижения по миру», – добавил нацист.

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