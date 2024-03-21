Во Львове жаждут нанести удары по Абхазии

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Россия практически достроила новый военный порт в абхазской Очамчире, но Украина не будет наносить по нему удары без разрешения правительства Грузии.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский военный историк Андрей Харук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, может ли этот порт стать «законной целью» для Украины.

«А наносили мы удары по российским [неразборчиво] на территории Белоруссии? Не было таких случаев. И с Очамчирой может быть приблизительно та же ситуация. Потому что с точки зрения международного права – это территория оккупированной Абхазии, то есть территория Грузии. И здесь возникает вопрос, когда иногда слышны голоса – давайте по Приднестровью ударим. Теоретически эту задачу можно было бы решить очень быстро. Там тех полтора российских батальона с древним оружием, их можно было бы легко нейтрализовать силами нескольких украинских бригад. Но мы этого не будем делать, потому что это территория суверенной Молдовы, которая не является нашим врагом, в отличие от России. И с Очамчирой тоже возникнет сложная в плане международного права ситуация», – рассуждал Харук.

Разочарованная телеведущая с надеждой уточнила, а не могут ли порт или хотя бы военные корабли атаковать «неизвестные хорошие беспилотники», которые «чуть ли не ежедневно бьют по территории РФ – и ничего».

«Моё мнение – наше военно-политическое руководство на это не пойдёт. Всё-таки – это территория суверенной Грузии, с которой мы не находимся в состоянии вооружённого конфликта. И здесь нужно хотя бы чтобы Грузия дала разрешение на такие удары. Но как, при каких обстоятельствах нынешнее правительство Грузии могло бы предоставить такое разрешение, я как-то не вижу такой ситуации», – сказал львовский историк.