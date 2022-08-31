Во Львовской области СБУ накрыла банду палачей и рэкетиров из теробороны

31.08.2022  09:25 (Мск), Львов
Никита Еременко.  
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Галичина, Дзен, Западная Украина, Криминал, Общество, Происшествия, СБУ, Скандал, Украина
Новости Украины

СБУ сообщила о нейтрализации во Львовской области преступной группировки, которая под видом добровольческого батальона теробороны похищала и пытала людей.

В СБУ установили, что злоумышленники пытались заниматься рэкетом.

СБУ сообщила о нейтрализации во Львовской области преступной группировки, которая под видом добровольческого батальона...

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В банду вошли 6 местных жителей. Злоумышленников накрыли во время вымогательства денег у потерпевшего. “Добробат” наработал на 4 статьи УК Украины:

ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ч.4 ст.189 (вымогательство в условиях военного положения);
ч.4 ст.296 (хулиганство).

Всех шестерых бандитов по решению суда содержат под стражей без права внесения залога.

Правда, в местных телеграм-пабликах комментаторы выражают сомнение в том, что бандиты лишь прикрывались статусом теробороны. Звучат мнения о том, что задержанные весной действительно записались в добровольческий батальон во время массовой раздачи оружия населению.

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