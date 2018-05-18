18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Галичина, Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина

Во Львовской области застрелился украинский военный


Военнослужащий военной службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного был обнаружен мертвым во дворе собственного дома во Львовской области вечером в четверг, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Западного региона.

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По предварительной версии, причина смерти 38-летнего мужчины — самоубийство.

Напомним, это вторая смерть военного во Львовской области за два дня. Под утро в четверг на территории одного из военных городков во Львовской области в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями в голову и грудь.

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