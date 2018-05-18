18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

704 просмотров

Во Львовской области застрелился украинский военный

Военнослужащий военной службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного был обнаружен мертвым во дворе собственного дома во Львовской области вечером в четверг, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Западного региона.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По предварительной версии, причина смерти 38-летнего мужчины — самоубийство.

Напомним, это вторая смерть военного во Львовской области за два дня. Под утро в четверг на территории одного из военных городков во Львовской области в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями в голову и грудь.