Во львовском облсовете потребовали не провоцировать Путина русским языком в конституции

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Львовский облсовет должен добиться изменения 10-й статьи Конституции Украины, исключив из слова о защите русского языка. Об этом в ходе заседания Львовского облсовета заявил экс-депутат Верховной рады Михаил Косив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основные политические бои шли вокруг двух статей Конституции – статье о языке и о символике. Потому что это признак государства. Сначала настаивали, чтобы государственными языками на Украине были украинский и русский. Не прошло, мы сказали – если русский язык государственный, то что будет представлять собой Украина как государство? Часть третья этой статьи: «Государство обеспечивает всестороннее развитие, использование и защиту языков национальных меньшинство» – это так предлагал я. Но нет, не прошло.

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«Государство обеспечивает всестороннее использование, развитие и защиту русского языка и языков национальных меньшинств» – но в таком случае каков статус русского языка? Получается, Украина не является самостоятельным государством, а является частью РФ. Хорошо, предложили так: «… русского, и других языков национальных меньшинств». Я возражаю – некрасиво ведь звучит. В конце концов поставили запятую», – вспоминал Косив.

Экс-депутат возмутился, что принятые когда-то нормы до сих пор действуют, и попросил членов облсовета проявить инициативу и как-то убедить Верховную раду переписать Конституцию.

«Мне это не удаётся. А вот если бы вы, когда кончится война, и можно будет вносить изменения в Конституцию, внесли предложение и повлияли на изменение этой статьи. Она очень важна, потому что Путин ведёт войну, ведь хочет защитить русскоязычное население. А мы ещё провоцируем это нашей Конституцией», – резюмировал он.